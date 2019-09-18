Осужденный в Крыму "майдановец" Шиптур надеется на обмен, - жена

Приговоренный к 9 годам лишения свободы украинец Николай Шиптур, которого удерживают в исправительной колонии №1 в Симферополе, надеется попасть в списки на новый обмен между Украиной и Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам жены, Шиптур раньше не верил в возможность обмена, однако после того, как 7 сентября состоялся обмен "35 на 35", начал надеяться.

"На первый этап обмена был уверен на 100%, что не попадет в списки, а попадут "самые-самые". Теперь очень надеется, что попадет на следующий обмен", - рассказала Юлия Шиптур.

Жена украинца также заявила, что из-за длительного пребывания в заключении и плохого питания у него ухудшается состояние здоровья.

9 марта 2014 года представители "самообороны" в Севастополе задержали "майдановця" Николая Шиптура - якобы за покушение на убийство.

Подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя 1 мая 2015 года признал Николая Шиптура виновным по ч.1 ст. 222 Уголовного кодекса России и по ч.3 ст. 30, пп. "б" и "е" ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После апелляции срок заключения уменьшили до 9 лет.

В приговоре суда сказано, что 26 февраля 2014 года он нашел на Майдане в Киеве пистолет Макарова и оставил его у себя. А потом с этой находкой отправился в Севастополь - якобы препятствовать "волеизъявлении" крымчан на "референдуме".

МИД Украины включил Николая Шиптура в список украинских граждан, которых российская власть незаконно удерживает в Крыму.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко заявлял, что освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" сложно выполнить, в частности, из-за попытки включить в списки криминальных авторитетов и отсутствия полной информации о пропавших без вести.

РБК-Украина писало, что омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что списки для нового обмена пленными уже давно переданы России.