Засуджений екс-прем'єр Македонії попросив політичного притулку в Угорщині

Фото: Нікола Груєвські (Kurir.mk)

Його засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600

Колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвськи, якого засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600, попросив політичного притулку в Угорщині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

"В останні дні я отримав численні загрози. Зараз я у Будапешті і попросив угорські влади про політичний притулок", - написав Груєвскі.

Нагадаємо, Македонська суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту колишнього прем'єр-міністра Македонії Нікола Груєвськи за необхідності тюремного ув'язнення терміном на два роки.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що поліція Ізраїлю отримала докази того, що адвокат прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху замішаний у корупційних злочинах. Адвокат Нетаньяху отримував хабарі і відмивав гроші під час операції з купівлі Ізраїлем німецьких підводних човнів, виготовлених корпорацією Thyssenkrupp.

Раніше, Біньяміна Нетаньяху допитували в рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек"