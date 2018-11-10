Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС

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В Еврокомиссии подчеркнули, что подготовка к выборам не должна влиять на процесс реформ

В пятницу, 9 ноября, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Ган передал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2018 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Еврокомиссар видит прогресс в реформах децентрализации, здравоохранения, госуправления и образования.

"Все всегда критикуют сферы, где есть недостатки, и такие сферы есть. Но если речь идет об охране здоровья, децентрализации, реформе государственного управления, образования, то было достигнуто значительного прогресса", - заявил Ган.

Кроме того, в отчете также указывают на проведение реформ, которые еврокомиссар назвал особенно сложными: пенсионного обеспечения, охраны здоровья и образования. А реформы госуправления и децентрализации, по его словам, "продолжают стабильно внедряться".

В отчете Еврокомиссии подчеркнули, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ.

"Существенно важно ... , чтобы украинская власть сохранила и усилила темп реформ, включая борьбу против коррупции, перед президентскими и парламентскими выборами", - говорится в отчете.

Отмечается, что в борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия тоже увидела прогресс, но считает его медленным.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало 644 производства относительно коррупции на высшем уровне. Однако доля приговоров по этим делам остается очень низкой, на уровне 21 дела, тогда как гигантское большинство дел заблокировано в судах общей юрисдикции в Украине. До сих пор ни одного чиновника не было осуждено за коррупцию", - указано в документе.

Экономическая ситуация в Украине, по мнению Еврокомиссии, остается "стабильной, но хрупкой" за значительные выплаты по государственным долгам, которые ждут Украину в ближайшие годы.

"Продолжение реформ в экономике и правосудии подадут мощный сигнал не только гражданам, но и внутренним и международным инвесторам и помогут поддержать создание рабочих мест в Украине", - подытожил еврокомиссар Ган.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия и Программа развития ООН выделили 50 млн евро на поддержку Донбасса. Соответствующее соглашение в Киеве подписали европейский комиссар по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган и координатор системы ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани.