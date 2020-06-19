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В Украину возвращаются моряки после трех лет тюрьмы в Ливии

Новости » Общество     19.06.2020 - 09:34
В Украину возвращаются моряки после трех лет тюрьмы в Ливии
Фото: танкер "Рута" (marinetraffic.com)

Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное

Сегодня, 19 июня, домой вернутся 14 украинских моряков экипажа "Рута", которых в 2017 году посадили в ливийскую тюрьму. Тогда их обвинили в незаконной перевозке нефти.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Ассоль".

Как сообщается, члены экипажа "Рута" вернутся в Киев специальным авиарейсом около 13:00. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Моряки являются жителями Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

В апреле 2017 года украинских моряков танкера "Рута" задержали военно-морские силы Ливии и обвинили в незаконной перевозке нефти. Однако за международными морскими конвенциями члены экипажа отвечают только за доставку грузов. За лицензии и разрешение на транспортировку грузов должен отвечать владелец.

Кроме того, танкер "Рута" принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. Однако с 2005 судно было передано в аренду компании "Manchester Shipping S. A".

Напомним, Министры иностранных дел Украины и Ливии Дмитрий Кулеба и Мухаммед Сияла обсуждали вопрос освобождения из ливийских тюрьм украинских моряков.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного морского судна, через которую в акватории Ливии посадили 14 украинских моряков.

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Автор: Андрей Козловский

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