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Засуджені у Лівії моряки повернулися в Україну

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 15:28
Засуджені у Лівії моряки повернулися в Україну
Фото: звільнені українські моряки (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент відреагував на повернення українських моряків додому

Український екіпаж танкеру "Рута" сьогодні, 19 червня, повернувся в Україну. Моряки повернулися додому після трьох років перебування в лівійській в'язниці.

Про це повідомив Офіс президента України Володимира Зеленського.

Глава держави привітав повернення 14 українських моряків додому.

"Це наше завдання - повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї", - заявив він.

Фото: повернення українських моряків додому (president.gov.ua)

За словами Зеленського, повернути українських громадян додому вдалося спільними зусиллями Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України в ході перемовин з владою Лівії.

Екіпаж танкера "Рута" затримали у 2017 році за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. В результаті українців відправили у в'язницю, де вони перебували до цього часу.

Крім того, в Лівії утримуються 4 українці - члени екіпажу танкера "Captain Khayyam".

Нагадаємо, про повернення українських моряків сьогодні стало відомо сьогодні вранці.

Раніше в МЗС розповідали про переговори з Лівією щодо звільнення затриманих українських моряків.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України пленныеЛивияморякиосвобождение
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