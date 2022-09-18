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"Осуждение не положит конец геноциду": в МИД Литвы призвали немедленно предоставить Украине танки

Фото: Ландсбергис призвал предоставить Украине танки (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Олег Васкив

После разоблачения массовых захоронений в освобожденном Изюме реагировать на зверства российских оккупантов нужно не словами, а действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

"Слова не смогли предотвратить эти массовые захоронения. Осуждение само по себе не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче слов", - отметил дипломат.

Ландсбергис призвал вооружить Украину сейчас и подчеркнул, что "сейчас" это значит уже сейчас.

Напомним, после деоккупации Изюма в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне повторили преступления, которые ранее совершили в Буче.

В Изюме уже эксгумировали 59 тел, в большинства обнаружены следы насильственной смерти.

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