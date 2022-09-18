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"Осуд не покладе край геноциду": в МЗС Литви закликали негайно надати Україні танки

Фото: Ландсбергіс закликав надати Україні танки (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Олег Васьків

Після викриття масових поховань у звільненому Ізюмі реагувати на звірства російських окупантів потрібно не словами, а діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова", - зазначив дипломат.

Ландсбергіс закликав озброїти Україну зараз і наголосив, що "зараз" - це означає вже нині.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму в лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню.

Президинт Володимир Зеленський заявив, що росіяни повторили злочини, які раніше скоїли у Бучі.

В Ізюмі вже ексгумували 59 тіл, у більшості виявили сліди насильницької смерті.

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