"Осуд не покладе край геноциду": в МЗС Литви закликали негайно надати Україні танки

Після викриття масових поховань у звільненому Ізюмі реагувати на звірства російських окупантів потрібно не словами, а діями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.
"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова", - зазначив дипломат.
Ландсбергіс закликав озброїти Україну зараз і наголосив, що "зараз" - це означає вже нині.
Нагадаємо, після деокупації Ізюму в лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню.
Президинт Володимир Зеленський заявив, що росіяни повторили злочини, які раніше скоїли у Бучі.
В Ізюмі вже ексгумували 59 тіл, у більшості виявили сліди насильницької смерті.
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