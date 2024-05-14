В ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи зайшли росіяни до Вовчанська Харківської області

Ситуація у Вовчанську

Місто Вовчанськ, розташоване на півночі Харківської області, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із найпекельніших місць на карті бойових дій.

З початком нового наступу російських військ на Харківщину обстріли міста значно посилилися. Багато людей змушені були покинути свої домівки та шукати прихистку в більш безпечних місцях.

За словами голови МВА Тамаза Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську важка та критична, а російські загарбники майже знищили місто.

Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.

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