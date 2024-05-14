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В ОСГВ "Хортица" рассказали, зашли ли россияне в Волчанск Харьковской области

Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин (Facebook)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Российские захватчики не заходили в Волчанск Харьковской области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Информацию о якобы заходе оккупантов в Волчанск городские власти официально опровергли. И мы это можем подтвердить - их в городе не было. На окраинах, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-то по зеленым насаждениям", - заявил он.

Волошин добавил, что из-за этого украинские военнослужащие полностью проводят сейчас зачистку окраин города.

Ситуация в Волчанске

Город Волчанск, расположенный на севере Харьковской области, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину стал одним из самых адских мест на карте боевых действий.

С началом нового наступления российских войск на Харьковщину обстрелы города значительно усилились. Многие люди вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных местах.

По словам главы МВА Тамаза Гамбарашвили, ситуация в Волчанске тяжелая и критическая, а российские захватчики почти уничтожили город.

Более подробно о ситуации в городе –в материале РБК-Украина.

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