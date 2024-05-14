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В ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи зайшли росіяни до Вовчанська Харківської області

Вівторок 14 травня 2024 15:40
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В ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи зайшли росіяни до Вовчанська Харківської області Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (Facebook)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Російські загарбники не заходили до Вовчанська Харківської області.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити - їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розсередитись і позабігати десь по зеленим насадженням", - заявив він.

Волошин додав, що через це українські військовослужбовці повністю проводять зараз зачистку околиць міста.

Ситуація у Вовчанську

Місто Вовчанськ, розташоване на півночі Харківської області, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із найпекельніших місць на карті бойових дій.

З початком нового наступу російських військ на Харківщину обстріли міста значно посилилися. Багато людей змушені були покинути свої домівки та шукати прихистку в більш безпечних місцях.

За словами голови МВА Тамаза Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську важка та критична, а російські загарбники майже знищили місто.

Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.

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