В ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи зайшли росіяни до Вовчанська Харківської області
Російські загарбники не заходили до Вовчанська Харківської області.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити - їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розсередитись і позабігати десь по зеленим насадженням", - заявив він.
Волошин додав, що через це українські військовослужбовці повністю проводять зараз зачистку околиць міста.
Ситуація у Вовчанську
Місто Вовчанськ, розташоване на півночі Харківської області, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із найпекельніших місць на карті бойових дій.
З початком нового наступу російських військ на Харківщину обстріли міста значно посилилися. Багато людей змушені були покинути свої домівки та шукати прихистку в більш безпечних місцях.
За словами голови МВА Тамаза Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську важка та критична, а російські загарбники майже знищили місто.
Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.