В ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи зайшли росіяни до Вовчанська Харківської області

Російські загарбники не заходили до Вовчанська Харківської області.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Волошин додав, що через це українські військовослужбовці повністю проводять зараз зачистку околиць міста.

"Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити - їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розсередитись і позабігати десь по зеленим насадженням", - заявив він.

Ситуація у Вовчанську

Місто Вовчанськ, розташоване на півночі Харківської області, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало одним із найпекельніших місць на карті бойових дій.

З початком нового наступу російських військ на Харківщину обстріли міста значно посилилися. Багато людей змушені були покинути свої домівки та шукати прихистку в більш безпечних місцях.

За словами голови МВА Тамаза Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську важка та критична, а російські загарбники майже знищили місто.

Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.

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