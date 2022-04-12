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Не осудила войну РФ против Украины. Германия готова отозвать приглашение Индии на саммит G7

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Берлин, Вторник 12 апреля 2022 17:13
Не осудила войну РФ против Украины. Германия готова отозвать приглашение Индии на саммит G7 Фото: Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкое правительство стремится наказать Индию за отказ осудить агрессию РФ против Украины и присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Под угрозой участие в саммите "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В федеральном правительстве Германии обсуждается целесообразность приглашения делегации из Индии на саммит G7 в июне. Индийский премьер-министр Нарендра Моди был в предварительном списке гостей.

В настоящее время Германия собирается пригласить Сенегал, ЮАР и Индонезию на встречу "Большой семерки" в Баварии. Приглашение же для Индии рассматривают. Смена позиции связана с реакцией индийского правительства на войну России против Украины.

Индия воздержалась при голосовании за исключение РФ из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции. Нью-Дели остается крупным покупателем российского оружия, объясняя это необходимостью сдерживать Китай и Пакистан.

Кроме того, после вторжения в Украину Индия увеличила объемы поставок российской нефти. Ее РФ продает по заниженным ценам. Индийское правительство также объявило о планах увеличить экспорт в Россию еще на 2 млрд долларов.

Напомним, что индийский премьер-министр предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского.

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