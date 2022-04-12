Не засудила війну РФ проти України. Німеччина готова відкликати запрошення Індії на саміт G7
Німецький уряд прагне покарати Індію за відмову засудити агресію РФ проти України та приєднатися до антиросійських санкцій Заходу. Під загрозою участь у саміті "Великої сімки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У федеральному уряді Німеччини обговорюють доцільність запрошення делегації з Індії на саміт G7 у червні. Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді був у попередньому списку гостей.
Натомість зараз Німеччина збирається запросити Сенегал, ПАР та Індонезію на зустріч "Великої сімки" в Баварії. Запрошення ж для Індії наразі розглядають. Зміна позиції пов'язана з реакцією індійського уряду на війну Росії проти України.
Індія утрималася під час голосування за виключення РФ із Ради ООН із прав людини та не запровадила санкції. Нью-Делі залишається великим покупцем російської зброї, пояснюючи це необхідністю стримувати Китай і Пакистан.
Окрім того, після вторгнення до України Індія збільшила об'єми постачання російської нафти. Її РФ продає за заниженими цінами. Індійський уряд також оголосив про плани збільшити експорт у Росії ще на 2 млрд доларів.
Нагадаємо, що індійський прем'єр-міністр запропонував провести прямі переговори Путіна та Зеленського.
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