Осудил войну после санкций. Гендиректор производителя истребителей Су ушел в отставку

"Я приходил на должность руководителя с желанием укрепить российскую авиационную отрасль, но даже не представлял себе, что самолеты, выпускаемые компанией, которую я возглавляю, будут бомбить мирные районы Харькова, где когда-то трудился основатель ОКБ "Сухой". Проведение спецоперации на Украине стало для меня чертой, которую я не могу перейти в должности Генерального директора АО "АХК "Сухой". Я не могу и не желаю стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан", - говорится в его заявлении.

Также Слюсарь попросил рассматривать его заявление официальной позицией по уходу с дожности.

Отметим, с февраля он находится под британскими санкциями.