Около 17800 человек и более 130 вертолетов: Генштаб рассказал о боевых потерях России

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска лишились около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

Война России против Украины длится тридцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.