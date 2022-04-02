Около 17800 человек и более 130 вертолетов: Генштаб рассказал о боевых потерях России
Фото: российские войска в Украине потеряли около 17800 человек и более 130 вертолетов (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска лишились около 17800 человек личного состава. При этом они потеряли более 130 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 17800 человек
- танки - 631
- боевые бронированные машины - 1776
- артиллерийские системы - 3167
- РСЗО - 100
- средства ПВО - 54
- самолеты - 143
- вертолеты - 134
- автомобильная техника - 1236
- корабли/катера - 7
- цистерны с ГСМ - 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 87
- специальная техника - 24
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
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