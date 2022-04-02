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Засудив війну після санкцій. Гендиректор виробника винищувачів Су пішов у відставку

Фото: гендиректор "Сухого" Юрій Слюсар (sukhoi.org)
Автор: Ілона Свиридова

Генеральний директор російської Об'єднаної авіабудівної корпорації "Сухий" Юрій Слюсар засудив війну проти України і пішов у відставку. Його компанія виробляє бойові літаки, задіяні в бомбардуваннях території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії "Сухий".

"Я приходив на посаду керівника з бажанням зміцнити російську авіаційну галузь, але навіть не уявляв собі, що літаки, що випускаються компанією, яку я очолюю, будуть бомбити мирні райони Харкова, де колись працював засновник ОКБ "Сухий". Проведення спецоперації на Україні стало для мене лінією, яку я не можу перейти на посаді генерального директора АТ "АХК "Сухий". Я не можу і не бажаю стояти біля керма компанії, яка сьогодні створює зброю для вбивства мирних громадян", - йдеться в його заяві.

Також Слюсар попросив розглядати його заяву офіційною позицією по догляду з дожності.

Зазначимо, з лютого він перебуває під британськими санкціями.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку війни українська армія знищила 143 російських літаків.

Серед збитих багато зразків літаків марки Су.

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