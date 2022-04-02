Засудив війну після санкцій. Гендиректор виробника винищувачів Су пішов у відставку

"Я приходив на посаду керівника з бажанням зміцнити російську авіаційну галузь, але навіть не уявляв собі, що літаки, що випускаються компанією, яку я очолюю, будуть бомбити мирні райони Харкова, де колись працював засновник ОКБ "Сухий". Проведення спецоперації на Україні стало для мене лінією, яку я не можу перейти на посаді генерального директора АТ "АХК "Сухий". Я не можу і не бажаю стояти біля керма компанії, яка сьогодні створює зброю для вбивства мирних громадян", - йдеться в його заяві.

Також Слюсар попросив розглядати його заяву офіційною позицією по догляду з дожності.

Зазначимо, з лютого він перебуває під британськими санкціями.