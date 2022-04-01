ВСУ уничтожили российской военной техники на 10 млрд долларов

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов. Самой дорогостоящей потерей стал десантный корабль "Саратов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.

"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Кроме того, представлен топ-7 самой дорогой российской техники, которую уничтожает украинская армия: Большой десантный корабль "Саратов" - более 100 млн долларов

ОТРК Искандер-М - до 100 млн долларов

Самолет Су-35С - до 65 млн долларов

Самолет Ил-76 - до 27 млн долларов

Вертолет Ка-52 - 16 млн долларов

ЗРК "Панцирь С-1" - до 15 млн долларов

Танк Т-90 - до 3 млн долларов