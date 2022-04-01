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ВСУ уничтожили российской военной техники на 10 млрд долларов

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 15:24
ВСУ уничтожили российской военной техники на 10 млрд долларов Фото: Украина уничтожает российскую технику на миллиарды долларов (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны России против Украины российская сторона потеряла военной техники более чем на 10 млрд долларов. Самой дорогостоящей потерей стал десантный корабль "Саратов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.

"Благодаря слаженному взаимодействию войск и сил уничтожается большое количество российской техники, которую враг уже потерял на сумму более 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, представлен топ-7 самой дорогой российской техники, которую уничтожает украинская армия:

  • Большой десантный корабль "Саратов" - более 100 млн долларов
  • ОТРК Искандер-М - до 100 млн долларов
  • Самолет Су-35С - до 65 млн долларов
  • Самолет Ил-76 - до 27 млн долларов
  • Вертолет Ка-52 - 16 млн долларов
  • ЗРК "Панцирь С-1" - до 15 млн долларов
  • Танк Т-90 - до 3 млн долларов

Напомним, по данным украинской стороны, с начала войны Россия потеряла 17 700 военных убитыми и более 140 самолетов.

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