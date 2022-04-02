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Осудил войну после санкций. Гендиректор производителя истребителей Су ушел в отставку

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Москва, Суббота 02 апреля 2022 12:16
Осудил войну после санкций. Гендиректор производителя истребителей Су ушел в отставку Фото: гендиректор "Сухого" Юрий Слюсарь (sukhoi.org)
Автор: Илона Свиридова

Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации "Сухой" Юрий Слюсарь осудил войну против Украины и ушел в отставку. Его компания производит боевые самолеты, задействованы в бомбежках территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании "Сухой".

"Я приходил на должность руководителя с желанием укрепить российскую авиационную отрасль, но даже не представлял себе, что самолеты, выпускаемые компанией, которую я возглавляю, будут бомбить мирные районы Харькова, где когда-то трудился основатель ОКБ "Сухой". Проведение спецоперации на Украине стало для меня чертой, которую я не могу перейти в должности Генерального директора АО "АХК "Сухой". Я не могу и не желаю стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан", - говорится в его заявлении.

Также Слюсарь попросил рассматривать его заявление официальной позицией по уходу с дожности.

Отметим, с февраля он находится под британскими санкциями.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны украинская армия уничтожила 143 российских самолетов.

Среди сбитых много образцов самолетов марки Су.

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