Островки для снижения скорости на трассах стали обязательными

Во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки для снижения скорости движения. Такая норма содержится в изменениях Государственных строительных норм, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба Мінрегиона.

Как отмечается в сообщении, по возможности такие средства безопасности должны предусматриваться и во время капитального ремонта.

В Минрегионе напоминают, что такие островки называются направляющими и имеют полуовальну форму. Чтобы объехать этот островок, водитель вынужден был затормозить и повысить свое внимание на дороге. Направляющие островки размещаются при отсутствии наземного пешеходного перехода на полосе движения в направлении населенного пункта. Если же пешеходный переход присутствует, в таком случае проектируется островок безопасности для пешеходов.

По данным министерства, в результате применения таких средств безопасности на трассах снижается средняя скорость движения на дорогах, уменьшается количество ДТП и аварий, улучшаются условия передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, успокаивается транспортный трафик.

Согласно изменениям в ГСН, места обустройства направляющих островков и островков безопасности для пешеходов необходимо оборудовать соответствующими техническими средствами. Также в изменениях приведены конкретные схемы применения и расчеты по их устройству.

Как сообщало РБК-Украина, изменения в Государственные строительные нормы требуют на международных автомобильных дорогах I-й категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия, выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси.

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.