Острівці для зниження швидкості на трасах стали обов'язковими

Під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці для зниження швидкості руху. Така норма міститься у змінах до Державних будівельних норм, які наберуть чинності з 1 вересня, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначається в повідомленні, за можливістю такі засоби безпеки мають передбачатися і під час капітального ремонту.

У Мінрегіоні нагадують, що такі острівці називаються напрямними і мають напівовальну форму. Щоб об’їхати цей острівець, водій змушений загальмувати та підвищити свою увагу на дорозі. Напрямні острівці розміщуються за відсутності наземного пішохідного переходу на смузі руху в напрямку населеного пункту. Якщо ж пішохідний перехід присутній, у такому випадку проектується острівець безпеки для пішоходів.

За даними міністерства, в результаті застосування таких засобів безпеки на трасах знижується середня швидкість руху на дорогах, зменшується кількість ДТП та аварій, покращуються умови пересування пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту, заспокоюється транспортний трафік.

Згідно зі змінами у ДБН, місця влаштування напрямних острівців та острівців безпеки для пішоходів необхідно облаштовувати відповідними технічними засобами. Також у змінах наведено конкретні схеми застосування і розрахунки щодо їх влаштування.

Як повідомляло РБК-Україна, зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах І-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші.

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.