ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Землетрус, що трапився в Румунії, відгукнувся в декількох областях України: що відомо

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 листопада 2022 10:10
Землетрус, що трапився в Румунії, відгукнувся в декількох областях України: що відомо Фото: землетрус, що трапився в Румунії, відгукнувся в декількох областях України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 3 листопада, близько 7 ранку, на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині біля 146 км", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4.1 та 4.0 (за шкалою РІхтера) відповідно.

Як повідомлялося, сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівської області наприкінці лютого. Підземний поштовх стався у місті Червоноград.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року в Україні стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Румунія Молдова Івано-Франківська область Хмельницкая область Черновицкая область
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні