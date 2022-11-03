Землетрус, що трапився в Румунії, відгукнувся в декількох областях України: що відомо

У четвер, 3 листопада, близько 7 ранку, на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині біля 146 км", - йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4.1 та 4.0 (за шкалою РІхтера) відповідно.