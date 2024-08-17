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На острові Труханів в Києві відбулась пожежа: рятувальники ліквідували небезпеку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На острові Труханів в Києві сьогодні, 17 серпня, здійнялась пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації та Головне управління ДСНС України у Києві.

За даними адміністрації, на відкритій території на острові Труханів у Дніпровському районі сталось загоряння трав'яного настилу та дерев. Орієнтовна площа пожежі - 200 кв.м.

"На місці працюють рятувальники", - повідомили в КМДА.

В адміністрації також пояснили, що в Києві та області досі зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Просимо всіх, хто відпочиває на природі, бути обережними та дотримуватись правил протипожежної безпеки, не спалювати стерню, сміття і залишки рослинності та не розводити багаття, зокрема на території парків і лісопаркових зон", - зауважили в КМДА.

Водночас в ДСНС заявили, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці

Нагадаємо, що це не перша пожежа в Києві за сьогодні. Під час російської атаки на Україну сьогодні вночі у Києві впали уламки збитих дронів.

Внаслідок цього спалахнула пожежа, однак її вже загасили.

Ми писали, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївТруханов остров