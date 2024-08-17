На острові Труханів в Києві відбулась пожежа: рятувальники ліквідували небезпеку

Нагадаємо, що це не перша пожежа в Києві за сьогодні. Під час російської атаки на Україну сьогодні вночі у Києві впали уламки збитих дронів.

Внаслідок цього спалахнула пожежа, однак її вже загасили.

Ми писали, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники.

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