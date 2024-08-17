На острове Труханов в Киеве произошел пожар: спасатели ликвидировали опасность

По данным администрации, на открытой территории на острове Труханов в Днепровском районе произошло возгорание травяного настила и деревьев. Ориентировочная площадь пожара - 200 кв.м.

"На месте работают спасатели", - сообщили в КГГА.

В администрации также пояснили, что в Киеве и области по-прежнему сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Просим всех, кто отдыхает на природе, быть осторожными и соблюдать правила противопожарной безопасности, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности и не разводить костры, в том числе на территории парков и лесопарковых зон", - отметили в КГГА.

В то же время в ГСЧС заявили, что жертв или пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители