UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На острове возле Стамбула вспыхнул масштабный лесной пожар

Автор: РБК-Украина

На одном из островов возле Стамбула (Турция) вспыхнул масштабный лесной пожар. Остров Гейбелиада является популярным местом отдыха, но об эвакуации пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство DHA.

Сообщается, что на место происшествия направлены спасатели и пожарные вертолеты. По данным главного управления лесного хозяйства, в операции по тушению задействованы самолет, 3 вертолета и 5 пожарных автомобилей.

Напомним, последние несколько недель в курортных зонах Турции перманентно возникают масштабные лесные пожары, помощь на борьбу с которыми отправляла даже Украина.

На прошлой неделе власти Турции заявили, что взяли все пожары под контроль.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияПожар