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Украинские спасатели, тушившие пожары в Турции, вернулись домой

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Киев, Воскресенье 15 августа 2021 17:58
Украинские спасатели, тушившие пожары в Турции, вернулись домой Фото: спасатели Украины вернулись домой после тушения пожаров в Турции (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Спасатели Украины, которые помогали Турции бороться с масштабными лесными пожарами, вернулись домой. Пограничники встретили самолет на аэродроме Одессы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС. Они вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация сейчас стабилизировалась", - отмечает пресс-служба.

Чтобы ускорить паспортный контроль, спасателям предоставили возможность пройти оформление вне пункта пропуска.

Фото: спасатели Украины вернулись домой после тушения пожаров в Турции (фото facebook.com/mvs.gov.ua)


Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 30 июля в Турцию отправились два пожарных самолета ГСЧС, чтобы помочь стране с тушением масштабных лесных пожаров.

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Украина ГСЧС Турция
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