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В Турции взяли под контроль все лесные пожары

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Турция, Четверг 12 августа 2021 20:04
В Турции взяли под контроль все лесные пожары Фото: в Турции взяли под контроль все лесные пожары (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Турции взяли под контроль все пожары, которые бушевали в течение последних недель. В последующие дни в стране ожидаются сильные дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию Bayrak.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, сегодня в стране пожарным удалось взять под контроль все лесные пожары, в связи с чем местные жители могут постепенно переходить к нормальному ритму жизни.

"Мы стали единым сердцем для наших лесов с нашей любимой нацией во время катастрофы. Мы взяли все пожары под контроль", - добавил Пакдемирли.

Также министерство приняло решение закрыть поврежденные государственные охотничьи угодья в городах Анталия и Мугла на следующие два года.

Согласно информации местного метеорологического центра, в последующие дни в Турции ожидаются сильные дожди.

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