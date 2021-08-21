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На острові біля Стамбула спалахнула масштабна лісова пожежа

Автор: РБК-Україна

На одному з островів біля Стамбула (Туреччина) спалахнула масштабна лісова пожежа. Острів Гейбеліада є популярним місцем відпочинку, але про евакуацію поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство DHA.

Повідомляється, що на місце події направлено рятувальників і пожежні вертольоти. За даними Головного управління лісового господарства, в операції з гасіння задіяні літак, 3 вертольоти і 5 пожежних автомобілів.

Нагадаємо, останні кілька тижнів в курортних зонах Туреччини перманентно виникають масштабні лісові пожежі, допомогу на боротьбу з якими відправляла навіть Україна.

Минулого тижня влада Туреччини заявила, що взяла всі пожежі під контроль.

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