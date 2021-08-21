На острове возле Стамбула вспыхнул масштабный лесной пожар
Фото: лесные пожары в Турции (twitter.com/solcugazete)
На одном из островов возле Стамбула (Турция) вспыхнул масштабный лесной пожар. Остров Гейбелиада является популярным местом отдыха, но об эвакуации пока не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство DHA.
Сообщается, что на место происшествия направлены спасатели и пожарные вертолеты. По данным главного управления лесного хозяйства, в операции по тушению задействованы самолет, 3 вертолета и 5 пожарных автомобилей.
Напомним, последние несколько недель в курортных зонах Турции перманентно возникают масштабные лесные пожары, помощь на борьбу с которыми отправляла даже Украина.
На прошлой неделе власти Турции заявили, что взяли все пожары под контроль.