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На острове возле Стамбула вспыхнул масштабный лесной пожар

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Стамбул, Суббота 21 августа 2021 19:58
На острове возле Стамбула вспыхнул масштабный лесной пожар Фото: лесные пожары в Турции (twitter.com/solcugazete)
Автор: РБК-Украина

На одном из островов возле Стамбула (Турция) вспыхнул масштабный лесной пожар. Остров Гейбелиада является популярным местом отдыха, но об эвакуации пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное агентство DHA.

Сообщается, что на место происшествия направлены спасатели и пожарные вертолеты. По данным главного управления лесного хозяйства, в операции по тушению задействованы самолет, 3 вертолета и 5 пожарных автомобилей.

Напомним, последние несколько недель в курортных зонах Турции перманентно возникают масштабные лесные пожары, помощь на борьбу с которыми отправляла даже Украина.

На прошлой неделе власти Турции заявили, что взяли все пожары под контроль.

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