На острові біля Стамбула спалахнула масштабна лісова пожежа
Фото: лісові пожежі в Туреччині (twitter.com/solcugazete)
На одному з островів біля Стамбула (Туреччина) спалахнула масштабна лісова пожежа. Острів Гейбеліада є популярним місцем відпочинку, але про евакуацію поки не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство DHA.
Повідомляється, що на місце події направлено рятувальників і пожежні вертольоти. За даними Головного управління лісового господарства, в операції з гасіння задіяні літак, 3 вертольоти і 5 пожежних автомобілів.
Нагадаємо, останні кілька тижнів в курортних зонах Туреччини перманентно виникають масштабні лісові пожежі, допомогу на боротьбу з якими відправляла навіть Україна.
Минулого тижня влада Туреччини заявила, що взяла всі пожежі під контроль.