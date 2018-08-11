В Румынии около 100 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг

Полиция в Румынии применила слезоточивый газ

В Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг, в котором принимает участие по разным источникам от 60 тыс. до 100 тыс. человек. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters.

Антиправительственный протест устроила румынская диаспора в Европе. Главные претензии протестующих к властям - коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из протестующих приехали из-за рубежа.

В то же время правящая партия Соцдемократов выразила недоумение протестами и выставила жандармерию против протестуючих в Бухаресте. Некоторые демонстранты пытались пробиться сквозь окружение полиции, охраняющую здание правительства. Митингующие начали бросать бутылки и тротуарную плитку в полицейских, которые применили слезоточивый газ. Также несколько раз были использованы водометы.

На данный момент известно о более сотни пострадавших учасников митинга, которые после столкновений нуждались в медицинской помощи. Также известно, что десятки тысяч людей устроили мирные протесты в других румынских городах.

Thousands of Romanians who work abroad traveled home to protest @ guv_ro which is really shameful, not worthy and corrupted

Also @ JandarmeriaRo intervenes in a violent way without any reason.#RomanianProtests you have to be strong and never give up! #Romania pic.twitter.com/jAXtoXI3R6 — Official Beliebers (@OfficialJFC) August 10, 2018

Напомним, 9 июля 2018 года президент Румынии Клаус Йоганнис подписал указ об увольнении главы Национального антикоррупционного управления Лауры Ковеши.