В Румынии около 100 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг

Новости Происшествия 11.08.2018 - 00:10
Фото: протесты в Румынии (twitter.com/OfficialJFC)
Фото: протесты в Румынии (twitter.com/OfficialJFC)

Полиция в Румынии применила слезоточивый газ

В Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг, в котором принимает участие по разным источникам от 60 тыс. до 100 тыс. человек. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ, передает Reuters.

Антиправительственный протест устроила румынская диаспора в Европе. Главные претензии протестующих к властям - коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из протестующих приехали из-за рубежа.

В то же время правящая партия Соцдемократов выразила недоумение протестами и выставила жандармерию против протестуючих в Бухаресте. Некоторые демонстранты пытались пробиться сквозь окружение полиции, охраняющую здание правительства. Митингующие начали бросать бутылки и тротуарную плитку в полицейских, которые применили слезоточивый газ. Также несколько раз были использованы водометы.

На данный момент известно о более сотни пострадавших учасников митинга, которые после столкновений нуждались в медицинской помощи. Также известно, что десятки тысяч людей устроили мирные протесты в других румынских городах.

Напомним, 9 июля 2018 года президент Румынии Клаус Йоганнис подписал указ об увольнении главы Национального антикоррупционного управления Лауры Ковеши.

 

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Теги:  Румыния,  Бухарест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС