Генпрокуратура Румынии расследует действия полиции во время митинга в Бухаресте

Расследованием также будет заниматься военная прокуратура

По требованию президента Румынии Клауса Йоганниса Генеральная прокуратура открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой пострадали 440 человек. Об этом сообщает Romania TV.

Как отмечается, Йоганнис попросил Генпрокуратуру оценить законность вмешательства сил правопорядка и установить личности и степень ответственности причастных к насильственному подавлению протестов в Бухаресте. В ответ в Генпрокуратуре заявили об открытии дела относительно вмешательства жандармов и их роли в инцидентах на площади Победы в Бухаресте.

Расследованием также будет заниматься военная прокуратура. Жандармерия Бухареста уже сообщила, что получила указание применить силу против протестующих от столичного префекта.

Напомним, что в Румынии в пятницу, 10 августа, состоялся многотысячный антиправительственный митинг, в котором принимает участие по разным источникам от 60 тыс. до 100 тыс. лиц. На митинге в Бухаресте произошли столкновения, во время которых полиция применила слезоточивый газ.

Антиправительственный протест устроила румынская диаспора в Европе. Главные претензии протестующих к власти - коррупция, низкая зарплата и попытки правящей партии контролировать судебную систему. Многие из протестующих приехал из-за границы.