На острові Окінава 70 тис. людей вийшли на протест проти американської бази

Протестувальники наполягають на виведенні американських військових з острова

У Японії на острові Окінава відбулася масова акція протесту, в якій взяли участь близько 70 тис. людей проти планів з перенесення американської бази. Про це повідомляє Japan Times.



Як повідомляється, причина протесту - плани по перенесенню авіадрома військової бази США на Окінаві в інший район префектури. Протестувальники наполягають на виведенні американських військових з острова.



На початку акції присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять губернатора префектури Такесі Онагі, який помер 8 серпня на 67 році життя. Він став відомий завдяки багаторічній боротьбі за виведення військової бази США з території острова. Зокрема, Онагі виступав проти ідеї уряду про перенесення американського військового аеродрому в прибережну частину острова.

Фото: акція протесту на острові Окінава

Наголошується, що на мітингу були присутні керівництво префектури, в тому числі виконуючий обов'язки глави регіону Кіічіро Яхана. Він підтвердив, що влада Окінава продовжить добиватися виведення військової бази з острова.



Рішення про перенесення аеродрому військової бази пов'язано з тим, що зараз його злітні смуги розташовуються в густонаселеному районі острова. У результаті цього будь-які авіаінциденти, що відбуваються в ході експлуатації бази, становлять загрозу місцевим мешканцям.

Так, 11 червня на авіабазі розбився винищувач ВПС США F-15. Через неполадки пілот винищувача катапультувався, після чого некерований літак розбився на півдні від міста Наха.

Раніше повідомлялося, що генпрокуратура Румунії розслідує дії поліції під час мітингу в Бухаресті.

Нагадаємо, що в Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг, в якому бере участь за різними джерелами від 60 тис. до 100 тис. осіб. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ.