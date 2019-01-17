НБУ понизил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,47%

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,47% до 361,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 361449,72 грн за 10 тройских унций (-1719,03 грн или на 0,47%);

Серебро - 4369,33 грн за 10 тройских унций (-28,92 грн);

Платина - 224628,19 грн за 10 тройских унций (-2677,96 грн);

Палладий - 371952,91 грн за 10 тройских унций (-4637,33 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.