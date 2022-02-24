Остров Змеиный пытаются захватить, украинские пограничники заняли оборону

В ходе нападения России к украинскому острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Сообщается, что от украинских пограничников требуют сдаться, но они заняли оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия. В результате обстрелов уже погибли трое пограничников, есть пострадавшие.
Также стало известно, что украинские военные уничтожили четыре российских танка на объездной дороге Харькова.