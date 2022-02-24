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Бои в приграничных пунктах Херсонской области. Трое погибли, есть пострадавшие

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Херсонская область, Четверг 24 февраля 2022 10:23
Бои в приграничных пунктах Херсонской области. Трое погибли, есть пострадавшие Фото: в Херсонской области погибли трое пограничников (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

В пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия. В результате обстрелов вражеских войск погибли трое пограничников, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что активные обстрелы ведутся в населенных пунктах в Копани, Иваново и Скадовск. Российские военные обстреливают украинские позиции с помощью вертолетов.

"В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", - говорится в сообщении ГПСУ.

Отметим, в Луганской области ведутся бои на границе. Войска РФ пытаются танками прорваться вглубь области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские солдаты отбили город Счастье в Луганской области. В результате погибли 50 российских военных.

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