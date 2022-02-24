Бои в приграничных пунктах Херсонской области. Трое погибли, есть пострадавшие
В пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия. В результате обстрелов вражеских войск погибли трое пограничников, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что активные обстрелы ведутся в населенных пунктах в Копани, Иваново и Скадовск. Российские военные обстреливают украинские позиции с помощью вертолетов.
"В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", - говорится в сообщении ГПСУ.
Отметим, в Луганской области ведутся бои на границе. Войска РФ пытаются танками прорваться вглубь области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские солдаты отбили город Счастье в Луганской области. В результате погибли 50 российских военных.