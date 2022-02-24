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Острів Зміїний намагаються захопити, українські прикордонники зайняли оборону

Автор: Сергей Новиков

В ході нападу Росії до українського острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Повідомляється, що від українських прикордонників вимагають здатися, але вони зайняли оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прикордонних пунктах Херсонської області ведуться активні бойові дії. Внаслідок обстрілу вже загинули троє прикордонників, є постраждалі.

Також стало відомо, що українські військові знищили чотири російські танки на об'їзній дорозі Харкова.

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