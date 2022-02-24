Острів Зміїний намагаються захопити, українські прикордонники зайняли оборону

В ході нападу Росії до українського острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Повідомляється, що від українських прикордонників вимагають здатися, але вони зайняли оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.
"До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у прикордонних пунктах Херсонської області ведуться активні бойові дії. Внаслідок обстрілу вже загинули троє прикордонників, є постраждалі.
Також стало відомо, що українські військові знищили чотири російські танки на об'їзній дорозі Харкова.