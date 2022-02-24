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Остров Змеиный пытаются захватить, украинские пограничники заняли оборону

Новина українською →
Змеиный, Четверг 24 февраля 2022 10:53
Остров Змеиный пытаются захватить, украинские пограничники заняли оборону Фото: пограничники заняли оборону на острое Змеиный (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Новиков

В ходе нападения России к украинскому острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Сообщается, что от украинских пограничников требуют сдаться, но они заняли оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в пограничных пунктах Херсонской области ведутся активные боевые действия. В результате обстрелов уже погибли трое пограничников, есть пострадавшие.

Также стало известно, что украинские военные уничтожили четыре российских танка на объездной дороге Харькова.

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