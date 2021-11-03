Остров Ла-Пальма всколыхнуло сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана

Отмечено, что это самое мощное землетрясение, которое фиксировали на острове с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Как сообщили в Институте, толчки были зафиксированы в 07:27 по местному ( в 09:27 по киевскому) времени.

Указано, что эпицентр подземного толчка находился на глубине 35 км возле Вилья-де-Масо.

Кроме этого, после мощного землетрясения, толчки на острове ощутили еще не менее 7 раз.

По информации спасателей, сообщений о пострадавших не поступало.