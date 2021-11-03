Острів Ла-Пальма сколихнув найсильніший землетрус від початку виверження вулкана
На іспанському острові Ла-Пальма стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,0 бала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний географічний інститут Іспанії (IGN).
Зазначено, що це найпотужніший землетрус, який фіксували на острові від початку виверження вулкану Кумбре-В’єха.
Як повідомили в Інституті, поштовхи були зафіксовані о 07:27 за місцевим ( о 09:27 за київським) часом.
Вказано, що епіцентр підземного поштовху знаходився на глибині 35 км поблизу Вілья-де-Масо.
Крім цього, після потужного землетрусу, поштовхи на острові відчули ще щонайменше 7 разів.
За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, на канарському острові також фіксували землетрус у жовтні, тоді магнітуда підземних поштовхів становила 4,9 бала.