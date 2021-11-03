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Острів Ла-Пальма сколихнув найсильніший землетрус від початку виверження вулкана

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Ла-Пальма, Середа 03 листопада 2021 13:20
Острів Ла-Пальма сколихнув найсильніший землетрус від початку виверження вулкана Фото: острів Ла-Пальма сколихнув потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На іспанському острові Ла-Пальма стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,0 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний географічний інститут Іспанії (IGN).

Зазначено, що це найпотужніший землетрус, який фіксували на острові від початку виверження вулкану Кумбре-В’єха.

Як повідомили в Інституті, поштовхи були зафіксовані о 07:27 за місцевим ( о 09:27 за київським) часом.

Вказано, що епіцентр підземного поштовху знаходився на глибині 35 км поблизу Вілья-де-Масо.

Крім цього, після потужного землетрусу, поштовхи на острові відчули ще щонайменше 7 разів.

За інформацією рятувальників, повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, на канарському острові також фіксували землетрус у жовтні, тоді магнітуда підземних поштовхів становила 4,9 бала.

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