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Мощное землетрясение произошло на острове Пальма, обрушилась часть конуса вулкана

Новина українською →
Ла-Пальма, Суббота 23 октября 2021 22:03
Мощное землетрясение произошло на острове Пальма, обрушилась часть конуса вулкана Фото: извержения вулкана на острове Пальма (twitter.com)
Автор: Анна Полисученко

На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 км.

Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.

Ранее мы писали об извержении вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения.

Напомним, что Испания выделит более 200 млн евро пострадавшему от вулкана острову Ла Пальма.

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