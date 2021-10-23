Мощное землетрясение произошло на острове Пальма, обрушилась часть конуса вулкана
Фото: извержения вулкана на острове Пальма (twitter.com)
На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.
Специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 км.
Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.