Мощное землетрясение произошло на острове Пальма, обрушилась часть конуса вулкана

На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на El Pais .

Отмечается, что главный конус вулкана снова обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.

Ранее мы писали об извержении вулкана на Пальме. Токсичный газ достиг Украины: есть ли угроза для населения.

Напомним, что Испания выделит более 200 млн евро пострадавшему от вулкана острову Ла Пальма.