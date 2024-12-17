Острівну державу Вануату сколихнув потужний землетрус (фото, відео)

У вівторок, 17 грудня, острівну тихоокеанську державу Вануату сколихнув потужний землетрус.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Вануату (або ж Республіка Вануату) - острівна тихоокеанська держава в Меланезії, яка межує:
В цілому Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди. Столиця держави - місто Порт-Віла.
Розташування Республіки Вануату (скриншот: google.com/maps)
Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи, які сколихнули країну, було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Після першого з них відбулося декілька афтершоків.
Уточнюється, що магнітуда землетрусу у Вануату - 7,4 бала (за інформацію низки ЗМІ - 7,3 бала).
"Можливі жертви та пошкодження. Вплив має бути відносно локалізованим... Орієнтовні економічні втрати становлять 1-10% ВВП Вануату", - розповіли у USGS.
В цілому сильні поштовхи відчули близько 73 тисяч людей. 36 тисяч із них - мешканці столиці Порт-Віла.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього природнього явища:
Щонайменше одна людина загинула. Відомо також про щонайменше одну особу, яка опинилась під завалами.
Землетрус, зокрема, пошкодив будівлю, в якій були розміщені іноземні представництва - посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.
У заяві МЗС Нової Зеландії повідомляється також про перебої зі зв'язком по всій країні. Верховна комісія Австралії у Вануату вже підтвердила, що її комунікаційні системи постраждали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сильний землетрус біля берегів США.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Reuters, CNN, Google maps, Wikipedia, сторінка "Weather monitor" у соцмережі Х, сторінка "Chains To Life Ministries" у Facebook, YouTube-канали "ABC7", "Associated Press" і "TIMES NOW".
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