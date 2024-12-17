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Острівну державу Вануату сколихнув потужний землетрус (фото, відео)

Землетрус потужно сколихнув столицю Вануату - місто Порт-Віла (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 17 грудня, острівну тихоокеанську державу Вануату сколихнув потужний землетрус.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про землетрус у Вануату та його наслідки

Вануату (або ж Республіка Вануату) - острівна тихоокеанська держава в Меланезії, яка межує:

  • на півночі - з територіальними водами Соломонових Островів
  • на заході - з економічною зоною Австралії
  • на південному заході - з територіальними водами Нової Каледонії
  • на сході - з територіальними водами Фіджі

В цілому Республіка Вануату розташована на 83 островах архіпелагу Нові Гебриди. Столиця держави - місто Порт-Віла.

Розташування Республіки Вануату (скриншот: google.com/maps)

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи, які сколихнули країну, було зафіксовано на глибині 10 кілометрів. Після першого з них відбулося декілька афтершоків.

 

Уточнюється, що магнітуда землетрусу у Вануату - 7,4 бала (за інформацію низки ЗМІ - 7,3 бала).

"Можливі жертви та пошкодження. Вплив має бути відносно локалізованим... Орієнтовні економічні втрати становлять 1-10% ВВП Вануату", - розповіли у USGS.

В цілому сильні поштовхи відчули близько 73 тисяч людей. 36 тисяч із них - мешканці столиці Порт-Віла.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього природнього явища:

  • є постраждалі, яких доправили до лікарень
  • було пошкоджено низку будівель і транспортних засобів
  • зсуви ґрунту заблокували дорогу, що з'єднує Порт-Віла з міжнародним морським терміналом

 

Щонайменше одна людина загинула. Відомо також про щонайменше одну особу, яка опинилась під завалами.

Землетрус, зокрема, пошкодив будівлю, в якій були розміщені іноземні представництва - посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії.

У заяві МЗС Нової Зеландії повідомляється також про перебої зі зв'язком по всій країні. Верховна комісія Австралії у Вануату вже підтвердила, що її комунікаційні системи постраждали.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сильний землетрус біля берегів США.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Reuters, CNN, Google maps, Wikipedia, сторінка "Weather monitor" у соцмережі Х, сторінка "Chains To Life Ministries" у Facebook, YouTube-канали "ABC7", "Associated Press" і "TIMES NOW".

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