На Філіппінах сталось потужне виверження вулкана: евакуюють цілі села (фото, відео)

У понеділок, 9 грудня, на Філіппінах сталось потужне, хоча й короткочасне, виверження вулкана Канлаон. Як наслідок - у центральній частині держави евакуюють цілі села.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про виверження вулкана та його наслідки

Вулкан Канлаон є найвищою горою на філіппінському острові Негрос, розташованому в центрі архіпелагу. Його висота - близько 2 465 м над рівнем моря.

Вулкан Канлаон (фото: commons.wikimedia.org)

Один з найактивніших на Філіппінах, вулкан Канлаон "вибухнув" раптово та сформував:

величезний стовп попелу (який розповсюдився на значні території - на відстані понад 200 км)

пірокластичний потік - дуже гарячу суміш газів, попелу та уламків порід, яка спустилась західними схилами гори

У результаті події місцева влада оголосила зону навколо вулкану (в радіусі близько шести кілометрів) небезпечною та розпочала евакуацію майже 47 тисяч людей із містечка Ла Кастеллана у провінції Негрос Оксиденталь.

Попри те, що виверження тривало близько семи хвилин, воно спричинило серйозні перебої у транспортному сполученні.

У низці населених пунктів було запроваджено нічну комендантську годину, закрито школи. Мешканців забезпечили масками, харчами та засобами гігієни.

З огляду на ризик отруєння токсичними газами, проводиться регулярний моніторинг якості повітря. Створено спеціальні центри евакуації.

Президент Філіппін Фердінанд Маркос-молодший (відомий також як Бонгбонг Маркос) повідомив, що уряд готовий надати всю необхідну підтримку постраждалим у результаті виверження.

Тим часом міністр соціального захисту країни особисто відвідав постраждалий регіон.

Пізніше стало відомо, що в цілому через виверження вулкана було евакуйовано близько 87 тисяч людей.

Згідно з повідомленням Управління цивільної оборони країни, масова евакуація проводиться в терміновому порядку - в містах і селах, розташованих поблизу західних і південних схилів Канлаона, які були засипані попелом.

У філіппінському Інституті вулканології та сейсмології розповіли, що виверження може продовжитися та бути ще більш потужним. З огляду на це рівень тривоги було підвищено до третього (за п'ятиступеневою шкалою).

Тим часом головний вулканолог Філіппін Тересіто Баколкол зауважив, що це виверження хоч і було разовим, але потужним. Він уточнив, що його причиною може бути накопичення старих вулканічних матеріалів або ж підняття магми.

Експерт зауважив також, що перед вибухом у понеділок, 9 грудня, було виявлено кілька вулканічних землетрусів.