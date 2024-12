На Філіппінах сталось потужне виверження вулкана: евакуюють цілі села (фото, відео)

Нагадаємо, Філіппіни розташовані в Тихоокеанському "вогняному кільці", тож регулярно стикаються із землетрусами, виверженнями вулканів і тайфунами. Це робить країну однією з найбільш уразливих до природних катастроф у світі.

Останнє виверження вулкана Канлаон сталося у червні 2024 року й супроводжувалось викидом хмари попелу заввишки 5 кілометрів. Тоді евакуюватись довелось сотням людей.

