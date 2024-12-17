Островное государство Вануату всколыхнуло мощное землетрясение (фото, видео)

Что известно о землетрясении в Вануату и его последствиях

Вануату (или Республика Вануату) - островное тихоокеанское государство в Меланезии, которое граничит:

на севере - с территориальными водами Соломоновых Островов

на западе - с экономической зоной Австралии

на юго-западе - с территориальными водами Новой Каледонии

на востоке - с территориальными водами Фиджи

В целом Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Столица государства - город Порт-Вила.

Расположение Республики Вануату (скриншот: google.com/maps)

Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки, которые всколыхнули страну, были зафиксированы на глубине 10 километров. После первого из них произошло несколько афтершоков.

Уточняется, что магнитуда землетрясения в Вануату - 7,4 балла (по информации ряда СМИ - 7,3 балла).

"Возможны жертвы и повреждения. Влияние должно быть относительно локализованным... Ориентировочные экономические потери составляют 1-10% ВВП Вануату", - рассказали в USGS.

В целом сильные толчки почувствовали около 73 тысяч человек. 36 тысяч из них - жители столицы Порт-Вила.

#BREAKING Мощное землетрясение магнитудой 7,4 ударило по Вануату 17 декабря 2024 года, в результате чего было повреждено посольство США



По первоначальным сообщениям, значительный ущерб инфраструктуре, домам и зданиям.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74 - Weather monitor (@Weathermonitors) 17 декабря 2024 года

Местные СМИ сообщают, что в результате этого природного явления:

есть пострадавшие, которых доставили в больницы

был поврежден ряд зданий и транспортных средств

оползни заблокировали дорогу, соединяющую Порт-Вила с международным морским терминалом

По меньшей мере один человек погиб. Известно также о по меньшей мере одном человеке, который оказался под завалами.

Землетрясение, в частности, повредило здание, в котором были размещены иностранные представительства - посольства США, Великобритании, Франции и Новой Зеландии.

В заявлении МИД Новой Зеландии сообщается также о перебоях со связью по всей стране. Верховная комиссия Австралии в Вануату уже подтвердила, что ее коммуникационные системы пострадали.