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Жителей Энергодара предупредили о ночной провокации россиян

Фото: РФ готовит провокацию с использованием РСЗО в Энергодаре сегодня ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на пятницу, 29 июля, в захваченном Энергодаре оккупанты готовят провокацию. Жителей просят не выходить вечером из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Дмитрия Орлова.

"Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули у сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города", - рассказал он.

Мэр предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22:00 до окончания комендантского часа.

Отметим, это не первый раз, когда оккупанты устраивают провокации в Энергодаре.

Ранее украинская разведка призвала жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.

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Запорожская область