Мешканців Енергодару попередили про нічну провокацію росіян

В ніч на п'ятницю, 29 липня, у захопленому Енергодарі окупанти готують провокацію. Мешканців просять не виходити увечері з дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Дмитра Орлова.
"Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля сел Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗВ у бік міста", - розповів він.
Мер попередив, що містянам треба бути обережними та залишатись вдома з 22:00 до закінчення комендантської години.
Зазначимо, це не вперше, коли окупанти влаштовують провокації в Енергодарі.
Раніше українська розвідка закликала жителів Енергодара (Запорізька область) надати координати окупаційних військ і колаборантів.
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