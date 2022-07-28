Жителей Энергодара предупредили о ночной провокации россиян
В ночь на пятницу, 29 июля, в захваченном Энергодаре оккупанты готовят провокацию. Жителей просят не выходить вечером из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Дмитрия Орлова.
"Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули у сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города", - рассказал он.
Мэр предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22:00 до окончания комендантского часа.
Отметим, это не первый раз, когда оккупанты устраивают провокации в Энергодаре.
Ранее украинская разведка призвала жителей Энергодара (Запорожская область) предоставить координаты оккупационных войск и коллаборантов.
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