Жителей Энергодара предупредили о ночной провокации россиян

В ночь на пятницу, 29 июля, в захваченном Энергодаре оккупанты готовят провокацию. Жителей просят не выходить вечером из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Дмитрия Орлова.

"Скорее всего, сегодня ночью рашисты готовят провокацию для горожан, по первичной информации рашисты развернули у сел Нововодяное и Благовещенка свои системы РСЗО в сторону города", - рассказал он.

Мэр предупредил, что горожанам нужно быть осторожными и оставаться дома с 22:00 до окончания комендантского часа.