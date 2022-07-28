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Мешканців Енергодару попередили про нічну провокацію росіян

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Енергодар, Четвер 28 липня 2022 19:13
Мешканців Енергодару попередили про нічну провокацію росіян Фото: РФ готує провокацію з використанням РСЗВ в Енергодарі сьогодні вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на п'ятницю, 29 липня, у захопленому Енергодарі окупанти готують провокацію. Мешканців просять не виходити увечері з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Дмитра Орлова.

"Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля сел Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗВ у бік міста", - розповів він.

Мер попередив, що містянам треба бути обережними та залишатись вдома з 22:00 до закінчення комендантської години.

Зазначимо, це не вперше, коли окупанти влаштовують провокації в Енергодарі.

Раніше українська розвідка закликала жителів Енергодара (Запорізька область) надати координати окупаційних військ і колаборантів.

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