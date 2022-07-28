Мешканців Енергодару попередили про нічну провокацію росіян

В ніч на п'ятницю, 29 липня, у захопленому Енергодарі окупанти готують провокацію. Мешканців просять не виходити увечері з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Дмитра Орлова.

"Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля сел Нововодяне та Благовіщенка свої системи РСЗВ у бік міста", - розповів він.

Мер попередив, що містянам треба бути обережними та залишатись вдома з 22:00 до закінчення комендантської години.