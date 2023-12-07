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Остин и Умеров провели встречу "за закрытыми дверями": что обсудили

США, Четверг 07 декабря 2023 10:29
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Остин и Умеров провели встречу "за закрытыми дверями": что обсудили Фото: Остин и Умеров провели встречу "за закрытыми дверями" (defense.gov)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны США Ллойд Остин провел в Пентагоне двусторонние переговоры "за закрытыми дверями" со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как сообщается, перед началом переговоров министров "за закрытыми дверями" Остин публично подтвердил поддержку Украины со стороны США.

"Украина вернула себе большую часть территории, захваченной РФ с момента ее неспровоцированного (полномасштабного) вторжения в феврале 2022 года. Так что мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Я уверен, что наши союзники и партнеры также будут вместе с нами", - отметил глава Пентагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что двусторонние переговоры между министрами основывались на разговорах, состоявшихся в прошлом месяце в Киеве, и включали стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих Вооруженных сил.

Остин также подтвердил новый пакет военной помощи Украине, в который вошли дополнительные боеприпасы, артиллерийское и танковое вооружение, а также патроны для стрелкового оружия.

Глава Пентагона также остановился на значении конференции по укреплению оборонно-промышленной базы Украины, организованной Белым домом, а также министерствами торговли и обороны США.

"Мы обсудили пути укрепления партнерства между Украиной и оборонной промышленностью США", - сказал Остин.

По мнению министра, это подчеркивает приверженность Америки "свободной и суверенной Украине, которая может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую российскую агрессию в будущем".

Умеров поблагодарил Остина за проведение двусторонних дискуссий и организацию оборонной конференции в Вашингтоне.

"Мы считаем эту конференцию... значительным прорывом в развитии нашего военно-технического сотрудничества. Это один из ключевых элементов повышения самодостаточности Украины", - подчеркнул глава Минобороны Украины.

США объявили новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки вчера, 6 декабря, объявили новый пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.

Пакет включает:

  • боеприпасы для ПВО;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
  • противотанковые ракеты;
  • патроны для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • вспомогательное оборудование.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи, "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".

"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.

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