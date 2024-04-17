Остін поговорив із міністром оборони Китаю: що обговорювали

Міністри обговорили відносини США та Китаю в галузі оборони, а також питання регіональної та глобальної безпеки.

Остін підкреслив важливість поваги до свободи судноплавства у відкритому морі, гарантованої міжнародним правом, особливо в Південно-Китайському морі. Він також обговорив неспровоковану війну Росії проти України та висловив стурбованість недавніми провокаціями з боку КНДР.

Держсекретар також підтвердив, що Сполучені Штати залишаються прихильними до нашої давньої політики єдиного Китаю, яка керується Законом про відносини з Тайванем, Трьома спільними комюніке США та Китаю та Шістьма гарантіями, і він підтвердив важливість миру та стабільності по той бік протоки.