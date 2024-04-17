Остин поговорил с министром обороны Китая: что обсуждали

Министры обсудили отношения США и Китая в области обороны, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Остин подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР.

Госсекретарь также подтвердил, что Соединенные Штаты остаются приверженными нашей давней политике единого Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, Тремя совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями, и он подтвердил важность мира и стабильности по ту сторону пролива.