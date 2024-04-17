Остин поговорил с министром обороны Китая: что обсуждали

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с китайским коллегой Дон Джуном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.
Министры обсудили отношения США и Китая в области обороны, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.
Остин подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР.
Госсекретарь также подтвердил, что Соединенные Штаты остаются приверженными нашей давней политике единого Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, Тремя совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями, и он подтвердил важность мира и стабильности по ту сторону пролива.
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К слову, США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ.
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