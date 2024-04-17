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Остин поговорил с министром обороны Китая: что обсуждали

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил с китайским коллегой Дон Джуном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Министры обсудили отношения США и Китая в области обороны, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Остин подчеркнул важность уважения свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил неспровоцированную войну России против Украины и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР.

Госсекретарь также подтвердил, что Соединенные Штаты остаются приверженными нашей давней политике единого Китая, которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем, Тремя совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями, и он подтвердил важность мира и стабильности по ту сторону пролива.

 

Отношения США и Китая

Ранее мы писали, что США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках G7

К слову, США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ.

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