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Остін оцінив втрати Росії у війні проти України

Україна, Четвер 09 січня 2025 20:21
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Остін оцінив втрати Росії у війні проти України Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія зазнала значних втрат у війні проти України. Тому була змушена залучити війська Північної Кореї.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-конференції після засідання "Рамштайн".

За словами Остіна, з 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч військових в Україні.

"Російські втрати в Україні нині перевищують дві треті від усієї чисельності російського війська на початку війни, яку обрав Путін", - сказав він, додавши, що лише у листопаді 2024 року Росія втрачала майже 1500 військових щодня.

Глава Пентагону додав, що через нездатність компенсувати такі втрати "Москва навіть повела війська з Північної Кореї у чужу для них війну".

"Це ще одна чітка ознака відчаю Путіна. Північнокорейські війська втратили понад тисячу людей відтоді, як вони вступили у путінську війну у вересні минулого року. Звісно, є й інші оцінки, значно більші за цю", - констатував очільник Міноборони США.

Втрати РФ в Україні

За добу 8 січня російські військові втратили на фронті 1430 солдатів, 86 безпілотників і 16 бойових броньованих машин.

Зокрема, як заявляв президент України Володимир Зеленський, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними. Як потім констатували в Міноборони України, втрати РФ були рекордними не тільки в зазначених місяцях, а й за рік загалом. Кремль за 2024 рік втратив майже 36 мотострілецьких дивізій (430 790 солдатів).

При цьому в самій Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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